La infanta Margarita de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I, permanece hospitalizada en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid desde el jueves 12 de noviembre. El motivo de su ingreso es una infección, que se suma a otros problemas de salud que arrastra desde hace años, como dolencias en las cuerdas vocales.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Simoneta Gómez Acebo, su sobrina, que nos ha dado la última hora de su estado de salud. "Ha pasado una mejor noche, cada día va a mejor", afirma.

La hija de la infanta Pilar lamenta la ausencia de su tía en el rastrillo Nuevo Futuro, aunque afirma que debe seguir adelante sin ella: "Estamos echándola mucho de menos". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!