El plató de Pasapalabra se ha venido arriba con un duelo musical actual. “Lo bien que lo estamos pasando. Año 2023. Reciente fresquita”, ha dicho Roberto Leal. Mientras Natalia Sánchez intentaba reconocer el tema sin éxito, Xavier Deltell aportaba su toque de humor soltando ocurrencias como “Esa era Bonanza”.

La tensión ha ido en aumento cuando ha llegado la segunda pista en forma de verso de la letra: “Le dije al DJ que ponga la canción”. Natalia empezaba a estar totalmente desesperada al tenerla en la punta de la lengua, pero ni con un fragmento más de la canción conseguía acertar.

Al final, la prueba se ha decidido con el título que Roberto Leal ha dado en español para traducir al inglés: tan fácil como “Madrid ciudad”. Xavier, más rápido con el pulsador, ha titubeado antes de decir “Madrid City”, para después celebrar el triunfo por todo lo alto al ritmo del éxito de Ana Mena. Después, ha soltado con ironía: "Yo ésta la he bailado tanto". Elia Galera le ha frenado en seco recordándole que ha estado a punto de fallar: "Casi dices City Madrid". ¿Te imaginas a Deltell en una discoteca dándolo todo con este temazo?