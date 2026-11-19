SUCESOS
Herida una alumna de un instituto de Tarragona tras recibir un disparo con una pistola de aire comprimido
La menor recibió un impacto en uno de sus ojos y fue atendida en el Centro de Atención Primaria de Torredembarra. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
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Una alumna del instituto Ramón de la Torre de Torredembarra (Tarragona) ha resultado herida leve tras recibir accidentalmente un disparo de una pistola de aire comprimido en el interior del centro educativo. El incidente se produjo este miércoles y obligó a intervenir a la Policía Local y a los Mossos d'Esquadra.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:20 horas, cuando un joven habría llevado el arma al instituto y, después de manipularla, se habría disparado accidentalmente. El proyectil alcanzó uno de los ojos de la menor, que tuvo que recibir asistencia sanitaria en el Centro de Atención Primaria de la localidad.
La Policía Local intervino en primer lugar
Los primeros en actuar fueron los agentes de la Policía Local de Torredembarra, que intervinieron tras conocer lo ocurrido. La alumna fue atendida en el centro sanitario de la localidad después de recibir el impacto.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la menor ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.
Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del disparo
Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación y tratan de esclarecer por qué el joven llevaba una pistola de aire comprimido al centro educativo y cómo se produjo el disparo.
Las diligencias policiales se trasladarán a la fiscalía de menores, que deberá conocer los detalles del incidente y las circunstancias en las que se produjo.
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