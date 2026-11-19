La esperada cumbre de la APEC en China, que reúne a Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin, ya ha dejado algunas imágenes destacadas.

El encuentro entre los tres mandatarios está acaparando la atención internacional, pero una de las escenas que más ha llamado la atención ha tenido como protagonista al presidente estadounidense.

Y es que Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Las cámaras han captado al mandatario durante una de las sesiones de la cumbre en una actitud que ha despertado comentarios: parecía estar echándose una cabezada desde su asiento.

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