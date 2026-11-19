Isabel Sartorius fue el primer amor del rey Felipe VI, que finalmente acabaría casándose con la reina Letizia. Su romance juvenil terminó en 1991, aunque ambos siguieron manteniendo una buena relación.

Desde la muerte de su marido, César Alierta, en 2021, Isabel Sartorius sufrió un deterioro grave de su salud física y mental. Tanto que se vio obligada a ingresar en una residencia en Madrid a sus 61 años.

Tras años de silencio, nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Isabel Sartorius, que lanza un mensaje de tranquilidad. "Estoy bien, me estoy cuidando mucho y, sobre todo, me cuidan mucho", afirma.

Durante estos complicados años, Isabel Sartorius ha estado muy arropada por su familia, sus amigos y, sobre todo, por su hija Mencía. "Mi hija está fenomenal, hablamos mucho, ella está en Londres", señala.

Isabel Sartorius se muestra positiva ante un proceso de recuperación muy duro. Una enfermedad que arrastra desde la pérdida de su última pareja conocida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!