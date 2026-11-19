EXCLUSIVA
Isabel Sartorius, primer amor del rey Felipe VI, habla desde su residencia: "Estoy bien, me cuidan mucho"
La periodista Paloma García-Pelayo ha podido habar con Isabel Sartorius, quien fue el primer amor del rey Felipe VI y que está ingresada en una residencia por problemas de salud desde hace dos años.
Publicidad
Isabel Sartorius fue el primer amor del rey Felipe VI, que finalmente acabaría casándose con la reina Letizia. Su romance juvenil terminó en 1991, aunque ambos siguieron manteniendo una buena relación.
Desde la muerte de su marido, César Alierta, en 2021, Isabel Sartorius sufrió un deterioro grave de su salud física y mental. Tanto que se vio obligada a ingresar en una residencia en Madrid a sus 61 años.
Tras años de silencio, nuestra compañera Paloma García-Pelayo ha podido hablar con Isabel Sartorius, que lanza un mensaje de tranquilidad. "Estoy bien, me estoy cuidando mucho y, sobre todo, me cuidan mucho", afirma.
Durante estos complicados años, Isabel Sartorius ha estado muy arropada por su familia, sus amigos y, sobre todo, por su hija Mencía. "Mi hija está fenomenal, hablamos mucho, ella está en Londres", señala.
Más Noticias
- La sobrina de la infanta Margarita de Borbón da la última hora de su estado de salud: "Cada día va a mejor"
- El sobrino de José María Carrascal cuenta cómo era en la intimidad: "Su vida personal era desconocida para la familia"
- Manuel Campo Vidal desvela el motivo por el que casi se cancela el primer cara a cara: "Felipe González estuvo a punto de morir"
Isabel Sartorius se muestra positiva ante un proceso de recuperación muy duro. Una enfermedad que arrastra desde la pérdida de su última pareja conocida. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
Publicidad