La relación entre Boran y Cihan ha llegado a un punto crítico En tierra lejana. Los hermanos han acabado llegando a las manos por Alya, protagonizando una pelea que ha desatado la preocupación de Sadakat.

La madre de ambos ha presenciado horrorizada cómo sus hijos se enfrentaban físicamente. Un conflicto que refleja hasta dónde ha llegado la tensión entre Boran y Cihan y que vuelve a situar a Alya en el centro de sus diferencias.