Manuel Campo Vidal fue el periodista encargado de moderar en 1993 el primer cara a cara televisivo entre dos candidatos a presidente del Gobierno: José María Aznar y Felipe González. Una tarea que se ha repetido en el tiempo, convirtiéndose en el moderador por excelencia de este tipo de debates.

Según cuenta, el primer debate fue especialmente complicado y por poco no se celebra. El motivo: Felipe González había sufrido un incidente horas antes, volando desde Canarias a Madrid. Un error que se cometió porque no había precedentes: "El día de antes tienen que liberar sus agendas".

Campo Vidal recuerda que vio entrar muy cansado a Felipe González. "Había sufrido una despresurización en el avión", afirma, "estuvieron a punto de morir".

Felipe González perdió aquel debate y, aunque Manuel Campo Vidal cree que hubo más razones aparte de esa, sostiene que aquel incidente jugó en su contra: "Debieron pasarlo muy mal". ¡Dale al play para verlo!