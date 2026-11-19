CARA A CARA
Manuel Campo Vidal desvela el motivo por el que casi se cancela el primer cara a cara: "Felipe González estuvo a punto de morir"
El periodista Manuel Campo Vidal fue el moderador del primer cara a cara político de la televisión en 1993. Un debate que asegura que casi no se celebra porque Felipe González tuvo un incidente horas antes.
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Manuel Campo Vidal fue el periodista encargado de moderar en 1993 el primer cara a cara televisivo entre dos candidatos a presidente del Gobierno: José María Aznar y Felipe González. Una tarea que se ha repetido en el tiempo, convirtiéndose en el moderador por excelencia de este tipo de debates.
Según cuenta, el primer debate fue especialmente complicado y por poco no se celebra. El motivo: Felipe González había sufrido un incidente horas antes, volando desde Canarias a Madrid. Un error que se cometió porque no había precedentes: "El día de antes tienen que liberar sus agendas".
Campo Vidal recuerda que vio entrar muy cansado a Felipe González. "Había sufrido una despresurización en el avión", afirma, "estuvieron a punto de morir".
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Felipe González perdió aquel debate y, aunque Manuel Campo Vidal cree que hubo más razones aparte de esa, sostiene que aquel incidente jugó en su contra: "Debieron pasarlo muy mal". ¡Dale al play para verlo!
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