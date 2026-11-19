David ha sabido amortizar muy bien el récord de segundos en AlaZ que ha firmado en este programa de Pasapalabra. El concursante barcelonés ha tirado de estrategia para aprovechar los 183 con los que ha empezado la prueba, una ventaja de tiempo considerable que también ha condicionado la táctica de Moisés.

Tras un arranque muy parejo de los dos concursantes, ha llegado la mejor jugada de la tarde. Moisés ha conseguido once aciertos de un tirón. Las circunstancias le obligaban a ser resolutivo y, por eso, se ha permitido pocas dudas. En cuanto ha llegado a 22 aciertos, un listón que suele ser ganador, ha optado por plantarse.

David iba aún por 16 letras en verde, pero la velocidad de su rival no le ha sorprendido. Aún le quedaba más de un minuto, aunque fuera ya a solas con Roberto Leal, para conseguir la remontada. Y la ha logrado de forma holgada, llegando a 23 aciertos e intentando con tranquilidad ir a por el bote de 1.300.000 euros. ¡No te pierdas este impresionante AlaZ en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de David:

Con la G > Apellido del cantautor que publicó el álbum recopilatorio Que levante la esperanza: Gildemeiste

Con la M > Título de la obra de arte tecnológico c.reada en 2000 por el artista Stelarc en la que un avatar controla a un humano: Movatar

Las respuestas más complicadas de Moisés: