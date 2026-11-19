Sea cual sea tu opción favorita, en Mercadona puedes encontrar diferentes propuestas para preparar un menú navideño completo sin superar los 15 euros por persona. Te presentamos tres alternativas para que elijas la que mejor encaje con tu celebración y tu presupuesto.

Un menú clásico para los amantes de la tradición

Hay sabores que forman parte de la Navidad y que, por muchos años que pasen, seguimos queriendo encontrar en la mesa. Para quienes prefieren apostar por la tradición, este menú cuesta alrededor de 10 euros por persona y reúne tres platos "de los de toda la vida".

Un menú clásico para los amantes de la tradición | Mercadona

La propuesta comienza con un consomé con albóndigas y huevos de codorniz. Un plato de cuchara para ir abriendo boca. Además, la opción más sencilla y rápida es utilizar caldo ya preparado. Abrir, calentar y disfrutar.

Continúa con un solomillo Wellington como plato principal, un plato universal de las mesas navideñas. Lo habitual es prepararlo con ternera, pero te proponemos hacerlo con solomillo de cerdo, que resulta muy sabroso y más económico.

Y para terminar con buen sabor de boca proponemos una tarta cremosa de turrón blando. Aprovechando que los turrones son indispensables en cualquier comida o cena navideña, con esta tarta dejarás a tus invitados sin palabras.

Un menú rápido para tenerlo todo listo en 20 minutos

Si lo que buscas es disfrutar de la celebración sin pasar demasiado tiempo entre fogones, esta es tu opción perfecta. Un menú completo por unos 15 euros por persona en solo 20 minutos.

Un menú rápido para tenerlo todo listo en 20 minutos | Mercadona

Para empezar proponemos un pulpo con puré de castañas. Para elaborarlo, basta con triturar unas castañas, marcar unas patas de pulpo y acompañarlas con bacon y cebollitas. Una combinación con la que conseguir un entrante especial sin complicaciones.

Y como plato fuerte un “acierto seguro”. Unas carrilladas al vino acompañadas de patatas cocidas. Tus invitados pensarán que has estado horas preparándolo pero tu mejor secreto será: que vienen listas para servir y simplemente lo tendrás que calentar.

No podía faltar un toque dulce para poner el broche perfecto a la cena y aquí la propuesta está clara: un vasito de chocolate y caramelo Hacendado. ¡Un postre que dejará a los más golosos sin palabras!

Un menú ligero sin renunciar al sabor

Entre los sabores de siempre y las opciones más rápidas, hay una tercera manera de disfrutar de la mesa esta Navidad: apostar por un menú más ligero. Una propuesta pensada para quienes buscan platos menos contundentes, pero igual de apetecibles y especiales, con un precio redondo… ¡Unos 11 euros por persona!

Un menú ligero sin renunciar al sabor | Mercadona

Empezamos con una crema de champiñones y setas, reconfortante y llena de sabor.

A continuación, el protagonismo pasa al mar con una merluza acompañada de salsa de gambones. Una combinación marinera con un toque especial para vestir la mesa en estas fechas.

Y para terminar, el postre pone el contrapunto fresco y crujiente con un crumble de yogur, piña y granada. Una mezcla de texturas y sabores que completa esta alternativa más ligera.

Tres maneras diferentes de disfrutar de la Navidad

Clásico, rápido o ligero. Tres propuestas distintas para adaptar el menú a tus preferencias y necesidades. Porque disfrutar de una buena comida navideña no tiene por qué significar gastar de más ni pasar todo el día en la cocina.

En Mercadona, puedes encontrar opciones para preparar un menú completo para compartir con los tuyos por menos de 15 euros por persona.