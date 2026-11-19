La emoción está a punto de alcanzar su punto máximo en La Voz. Después de semanas de actuaciones, talento y grandes momentos sobre el escenario, llega una de las noches más esperadas, la gran final. Una cita en la que los nervios, la música y la ilusión se darán la mano para descubrir quién consigue alzarse con la victoria. Y ahora, gracias a BYD, algunos de sus clientes tendrán la oportunidad de vivir toda esa emoción desde dentro.

La marca, coche oficial de La Voz, ha puesto en marcha un sorteo a través de su aplicación con el que repartirá 25 entradas dobles para asistir en directo a la final del programa, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre. Una oportunidad para disfrutar de una noche especial, compartir la experiencia con quien tú elijas y sentir de cerca la magia de uno de los formatos musicales más conocidos de la televisión.

¿Cómo conseguir una de las 25 entradas dobles?

1. Accede a la aplicación de BYD.

2. Busca el formulario del sorteo y complétalo con tus datos personales.

3. Envía tu participación antes del martes 24 de noviembre.

Entre todos los participantes que cumplan las condiciones, BYD sorteará las 25 entradas dobles para asistir a la gran final de La Voz.

BYD, junto a la emoción de La Voz

Como coche oficial del programa, BYD acompaña una temporada en la que la música, el talento y las emociones son los grandes protagonistas. Con esta iniciativa, la marca acerca a sus clientes la posibilidad de disfrutar de una experiencia diferente y formar parte de una de las noches más especiales del concurso.

El próximo 18 de diciembre, las voces finalistas se subirán por última vez al escenario para luchar por la victoria. ¿Te imaginas vivirlo en directo? Si eres cliente de BYD y cumples los requisitos, no dejes pasar la oportunidad de participar.