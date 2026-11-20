En un debate como este cada palabra cuenta, pero también cada gesto. Y cuando todas las cámaras están pendientes de dos candidatos, hasta el movimiento más pequeño puede convertirse en noticia. Más allá de los argumentos, los reproches y los enfrentamientos políticos, hubo detalles que dejaron algunas de las imágenes más comentadas de la noche.

Los titulares comenzaron a escribirse incluso antes de que los candidatos tomaran la palabra. El primer encuentro estuvo marcado por un saludo largo, aunque de cordialidad limitada. Apenas se miraron y fue Sánchez quien terminó zanjando el momento. “Bueno, ya es suficiente”, dijo.

Después llegaron los últimos preparativos. Feijóo ajustó la altura de su silla mientras los dos candidatos repasaban sus papeles. Y, una vez sentados, casi diez minutos sin cruzar palabra.

Ya durante el debate, Feijóo decidió recuperar una de las frases más contundentes que Sánchez pronunció hace once años, cuando se dirigía a Mariano Rajoy: “El presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente y usted no lo es”. Esta vez, el destinatario había cambiado. El líder del PP devolvió la frase al actual presidente: “España merece un presidente decente y él no lo es”.

En otro momento, Feijóo llegó a pedir que se recuperaran los dos rombos que se utilizaban en televisión. “Debería poner usted los dos rombos que había antes para hablar de corrupción”, le dijo a la moderadora y presidenta de la Academia de la Televisió, María Casado.

También llamó la atención que Sánchez, aunque tenía a Feijóo enfrente, miró en numerosas ocasiones a cámara para tratar de convencer más al espectador que a su contrincante.

Los trajes, las gafas —o, mejor dicho, la ausencia de ellas en Feijóo— y las corbatas, los colores elegidos tampoco pasaron inadvertidos: el verde de la corbata del líder popular y el tono entre burdeos y morado de la de Sánchez. Dos elecciones que algunos interpretaron como posibles guiños a sus respectivos socios políticos, aunque ambos colores ya habían aparecido en otras ocasiones.

Al terminar el debate, Sánchez se quedó solo durante unos instantes y pareció tener especial prisa por que alguien le retirara el micrófono, quizá para evitar que se escucharan sus primeras impresiones tras el cara a cara.