Juego de pelotas vuelve y lo hace a lo grande. Y es que grandes estrellas concursarán para hacerse el premio que se pone en juego. Ahora bien, para ganarlo, no lo van a tener nada fácil.

Las bolas ya están en la casilla de salida y los jugadores pelearán por aguantar en su posición. ¿La pena por no hacerlo? ¡Pelotazo y a la piscina!

La tensión promete llevarlos al límite. Tanto es así que Torito ya avisa: "Estoy sudando como Camacho". A él se sumarán otras grandes figuras como Mario Vaquerizo, Edu Navarrete, Soraya, Supreme Deluxe, Raquel Sánchez o, quien deja claro que "esto no lo vuelve a hacer", Esperansa Grasia.

¿Preparado para una nueva ola de diversión? Juego de pelotas estrena su segunda temporada muy pronto en Antena 3.