SEGUNDA TEMPORADA
Torito, "sudando como Camacho", en la nueva temporada de Juego de pelotas: muy pronto en Antena 3
La segunda temporada de Juego de pelotas está a la vuelta de la esquina y figuras como Torito, Esperansa Grasia, Mario Vaquerizo o Soraya prometen regalarnos momentos históricos con los que pasarlo en grande.
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Juego de pelotas vuelve y lo hace a lo grande. Y es que grandes estrellas concursarán para hacerse el premio que se pone en juego. Ahora bien, para ganarlo, no lo van a tener nada fácil.
Las bolas ya están en la casilla de salida y los jugadores pelearán por aguantar en su posición. ¿La pena por no hacerlo? ¡Pelotazo y a la piscina!
La tensión promete llevarlos al límite. Tanto es así que Torito ya avisa: "Estoy sudando como Camacho". A él se sumarán otras grandes figuras como Mario Vaquerizo, Edu Navarrete, Soraya, Supreme Deluxe, Raquel Sánchez o, quien deja claro que "esto no lo vuelve a hacer", Esperansa Grasia.
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¿Preparado para una nueva ola de diversión? Juego de pelotas estrena su segunda temporada muy pronto en Antena 3.
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