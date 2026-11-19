David ha firmado una de esas tardes con las que sueña cualquier concursante de Pasapalabra. El barcelonés ha protagonizado un programa prácticamente perfecto junto a sus invitados, Xavier Deltell y Elia Galera, lo que le ha permitido batir el récord de segundos con el que jugar AlaZ. Ha acumulado nada menos que 73, para afrontar con un total de 183 el reto de ganar un bote de 1.300.000 euros.

Este hito ha sido fruto de un rendimiento sobresaliente a lo largo de todo el programa, empezando por los 28 segundos logrados entre David y Xavier en Una de Cuatro. A ese inicio ya brillante se ha sumado el pleno de Elia en La Pista y una inesperada victoria de Xavier gracias a Ana Mena.

El equipo naranja tampoco ha fallado en Palabras Cruzadas. Para rematar, David ha aprovechado el fallo de Moisés en ¿Dónde Están?, con veinte segundos que han sido la clave final para el nuevo récord de tiempo con el que disputar AlaZ. Más que nunca, antes de ir a por el bote, David ha dicho: “Gracias al equipo”. Y se ha permitido la broma de no pedir que Roberto Leal le ponga un punto de rapidez a los enunciados. ¡Dale al play!