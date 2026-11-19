A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Vicente Vallés nos da las claves para el cara a cara político
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan esta noche en un cara cara que está generando gran expectación. En Y ahora Sonsoles, recibimos a Vicente Vallés, que nos dará las claves del debate.
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A diez días de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, las campañas políticas ultiman sus estrategias. Los candidatos de cada partido exponen sus programas y muchos de ellos recurren a los medios para intentar llegar a los votantes.
Esta noche en Antena 3, podremos ver el cara a cara de los principales candidatos a la presidencia: el presidente del Gobierno socialista Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Ambos se enfrentarán en un debate donde expondrán sus propuestas y tratarán de rebatir al otro.
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En Y ahora Sonsoles, analizaremos las claves para entender el debate y conoceremos todos los detalles de este cara a cara gracias al periodista Vicente Vallés, una de las personas que más conoce desde dentro estos debates. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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