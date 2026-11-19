Tres programas en Pasapalabra se pasan volando, y es la sensación que ha compartido Natalia Sánchez con Roberto Leal. En la presentación, la actriz ha querido expresar su sentimiento al cerrar esta visita: “Con mucha pena, no queremos irnos”. Ante sus palabras, el presentador ha querido restarle drama recordándole que, al estar en la misma casa, las puertas siempre están abiertas: “Como estás tan cerquita, tú sabes que puedes venir cuando quieras”. Aunque la invitada ha reconocido que se marcha muy contenta con la experiencia, ha admitido que “siempre da penilla”.

El momento ha dado pie a un divertido guiño al compartir cadena, ya que Natalia protagoniza la serie Sueños de libertad. Presentador y actriz han lanzado la idea de un intercambio, de un crossover entre concurso y ficción. La actriz le ha apremiado a hacer un cameo: “Pero es que estás tardando, ¡a Sueños!”.

Roberto ha respondido entre risas que le “gustaría mucho” y le ha sugerido que también ella tendría que sentase a presentar para cambiar los tornas. Sin embargo, Natalia ha descartado esa parte del intercambio con humor. ¿Veremos en un futuro a Roberto cruzando las puertas de la Colonia de la Reina? ¡El tiempo dirá!