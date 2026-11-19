Quedan solo 10 días para que los españoles y españolas acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados y poder extraer posibles escenarios de cara a las elecciones generales.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ya lo han hecho la mayoría de los colaboradores del programa e incluso la propia Susanna Griso. Hoy ha llegado el turno de Rubén Amón.

¿Cómo cree que se repartirán los escaños?

El periodista se ha situado frente al pantallón con actitud tranquila y dispuesto a dibujar su propio reparto de escaños. Empezando por las principales formaciones, otorgaba 120 diputados al PP y 114 al PSOE. Una diferencia de apenas seis escaños entre ambos partidos. Aun así, su pronóstico era uno de los que, hasta el momento, otorgaba una menor representación a los socialistas en el Congreso.

A la derecha del PP, Amón daba 64 escaños a Vox. En el lado contrario, tenía claro que el Frente Amplio no alcanzaría los diez diputados y le otorgaba únicamente siete.

Continuando con su 'porra', consideraba que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) conseguiría 11 escaños y Junts, cuatro. Por encima de la formación de Miriam Nogueras situaba a EH Bildu, a la que concedía ocho diputados. No ocurría lo mismo con el PNV, al que dibujaba únicamente tres escaños, los mismos que a Compromís.

Un escalón por debajo, con dos diputados cada uno, situaba al BNG y a Adelante Andalucía. Y completaba su reparto con un escaño para Coalición Canaria (CC) y otro para UPN.

Por último, en sintonía con la mayoría de los colaboradores, Amón no otorgaba representación en la Cámara Baja ni a Podemos ni a Se Acabó la Fiesta.

De esta manera, el periodista auguraba una victoria del bloque de la derecha, que sumaría 184 escaños entre PP y Vox. Habrá que esperar al próximo 30 de noviembre para comprobar si su pronóstico se cumple.

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