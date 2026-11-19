José María Carrascal fue uno de los periodistas más importantes de nuestro país. Pese a que su sueño era ser marino, el destino le llevó directo hacia el mundo de la comunicación.

Con el tiempo, José María Carrascal pasó de corresponsal a presentador del telediario de la noche, poniéndole su sello propio a las noticias. Un toque de humor y cercanía que se convirtió en todo un estilo en sí mismo.

Sin embargo, Carrascal no era tan cercano en la intimidad. Según cuenta Javier, su sobrino, era un hombre muy hermético. "La vida personal de él era desconocida para la familia", señala Javier Carrascal.

Al final de su vida, José María Carrascal le confesó a su sobrino que había vivido la vida que siempre quiso, aunque Javier cree que también sufrió en silencio. Los últimos años, Carrascal decidió llevar solo la enfermedad de su mujer, un momento muy duro para él. "Él no quería ni molestar", advierte Javier.

Hoy, conocemos cómo era el periodista más allá de las cámaras: un hombre enamorado de su profesión y con poco afán de protagonismo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!