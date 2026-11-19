Joaquín Moeckel, abogado de Julio Iglesias ha explicado que, aunque el marco legal atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de determinados hechos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, el propio magistrado instructor plantea interrogantes sobre lo sucedido.

"Para que la gente lo entienda, en primer lugar, lo que ha hecho el juez instructor es normal, en el sentido en el que el juez instructor dice que es muy raro porque puede denunciar en el país de origen, y se puede llevar la investigación mucho mejor allí. Por lo tanto, el juez se hace preguntas. Desde el punto de vista jurídico, nada que objetar, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial marca las competencias y dice si la Audiencia Nacional es competente para conocer de delitos que se han cometido en el extranjero por españoles", relata.

El letrado ha señalado un cambio sustancial entre el relato inicial y el escrito de querella actual respecto a dos empleadas: "¿Qué han hecho aquí? Me suena muy raro todo, porque el juez se pregunta, si en su primer relato hablaba de Julio Iglesias y dos personas más, ¿cómo es que ahora no las denuncia?".

"En su primer relato estas dos empleadas eran personas que habían colaborado a que se hubiera llevado a cabo el delito, y ahora en la querella de ahora no aparecen estas dos personas y no aparecen porque, como no tienen nacionalidad española, la Audiencia Nacional no sería competente, y como quieren que el escándalo sea en España, obviamente lo hago aquí", explica.

Sobre la foto con mordeduras y arañazos

Tras las preguntas de Gema López sobre el valor de una fotografía filtrada que muestra marcas de mordeduras y arañazos, así como sobre el peso de unos mensajes de WhatsApp que pondrían en duda el testimonio de las denunciantes, el abogado ha restado trascendencia probatoria a la admisión inicial y ha apuntado a la intencionalidad mediática.

"En primer lugar, quieren hacer daño haciéndolo en España. A la otra pregunta, el juez dice que la admisión de una querella no significa en absoluto que lo que se describe en la querella sea real", ha respondido a Gema López.

Por último, Moeckel ha incidido en las exigencias de verificación temporal para evaluar las imágenes aportadas en este tipo de denuncias sobre hechos que se sitúan en el ámbito privado: "Como este tipo de delitos, si se hubiera producido, se ha podido producir en la intimidad, ¿cómo demuestran esto? Primero hay que ver la fecha de las mordeduras y las fotos para saber si es verdad o no", finaliza.

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