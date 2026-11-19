El 19 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige se parte en dos y se hunde frente a las costas gallegas, después de seis días de avería, temporal y decisiones controvertidas sobre su remolque. El fuel se extiende por el litoral atlántico y cantábrico, contamina playas y ecosistemas, y paraliza buena parte de la actividad pesquera.

La tragedia deja una profunda huella ambiental, económica y social, impulsa cambios en la seguridad marítima y convierte el Prestige en uno de los episodios más significativos de la historia reciente de España.

Seis días a la deriva: el final del Prestige

El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige sufre graves daños frente a las costas gallegas debido a un temporal, lo que provoca una vía de agua y una peligrosa escora. Las autoridades ordenan alejarlo mar adentro, pero las malas condiciones agravan la situación. Tras una nueva rotura, el barco se parte en dos y se hunde el 19 de noviembre. El combustible sigue saliendo del pecio, afectando a unos 1.900 kilómetros de costa entre España, Portugal y Francia en una catástrofe ambiental internacional.

Una marea negra que paraliza Galicia

El fuelóleo pesado, conocido como chapapote, llega a las playas gallegas, cubriendo la arena y las rocas, y causando graves daños a los ecosistemas y a la fauna marina. La pesca se ve profundamente afectada.

La decisión de alejar el barco genera una gran polémica, al igual que la falta inicial de medios, los problemas de coordinación y la lenta respuesta institucional. Vecinos, voluntarios, pescadores y equipos de emergencia intentan limpiar la costa con recursos limitados mientras el Gobierno impulsa ayudas posteriores.

El Prestige se convierte en una batalla política

La catástrofe desata un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. Declaraciones polémicas, como la del vicepresidente Mariano Rajoy sobre los "hilillos" de plastilina, y la tardanza de los líderes en visitar la zona provocan un gran descontento social.

Partidos de la oposición como el PSOE e Izquierda Unida exigen responsabilidades en el Congreso, convirtiendo el accidente en una crisis política marcada por las protestas y la demanda de transparencia.

Nunca Máis: cuando la ciudadanía toma la iniciativa

Ante la gravedad de la crisis y la mala gestión institucional, nace el movimiento social Nunca Máis. Miles de voluntarios de toda España llegan a Galicia para retirar manualmente el chapapote con cubos y palas, colaborando codo a codo con los marineros. El 1 de diciembre de 2002, una masiva manifestación inunda Santiago de Compostela para reclamar soluciones, convirtiéndose en un símbolo histórico de solidaridad ciudadana y voluntariado ambiental en Europa.