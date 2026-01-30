La petición de los familiares de las víctimas de Adamuz: "Esperamos que cuando tengamos que montarnos en el tren sea con la seguridad de antes"

El marido de Toñi Rodríguez es maquinista jubilado hace un mes y medio y hacía habitualmente la ruta donde se produjo el accidente. Además tiene hijos viviendo en Madrid que también cogen ese tren con asiduidad. Por eso se emociona al pensar que podrían haber sido ellos las víctimas. "Doy gracias a Dios que no les ha tocado a ellos" dice entre lágrimas.

Ella asistió al funeral que se celebró en Huelva y asegura que fue precioso, "agradecemos mucho la colaboración de todos. Estaban los que tenían que estar, los que no quisieron estar no fueron. Teníamos la representación suficiente y máxima". Cuenta que salió todo muy bien y que no hubo politización del funeral porque "era lo que le salía a las personas del corazón".

"Cuando se tenga que saber, se tomarán medidas", explica, porque espera que se empiecen a "descartar cosas" y esto se solucione. Piden que "no vuelva a pasar más" porque "a los que se han ido ya no los podemos traer de vuelta", cuenta emocionada. Dolor y tristeza son las palabras que usa Toñi para describir cómo está viviendo estos momentos tan duros.

Cristina, la niña superviviente

Toñi es amiga de la familia Zamorano, que falleció casi por completo en el accidente. Solamente se salvó la pequeña Cristina, de 6 años, que ahora vive con sus abuelos y sus tíos. Cuenta Toñi que la niña está bien, arropada por su familia en este momento tan difícil y que es "maravillosa y muy querida". Susanna Griso ha querido que traslade su pésame a toda familia porque, sin duda, su caso ha sido el que más ha removido a la opinión pública.

