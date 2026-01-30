Esto es lo que cobrará Ábalos de pensión después de dejar el Congreso: "Aquí en España lo que priva es ser víctima"

Desde que José Luis Ábalos anunció que dejaba su acta como diputado del PSOE muchas han sido las teorías que se han lanzado sobre esta decisión. El propio Ábalos ha publicado un comunicado en su cuenta de X en el que asegura que ha agotado todas las posibilidades a su alcance y ahora se ha visto despojado de toda función.

Ábalos dice que no tiene ingresos y no le queda otra que jubilarse. "Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", mantiene.

La pensión de Ábalos una vez fuera del Congreso sería de 47.34,4 euros al año. Al mes va a percibir 3.359,60 euros. Lo que está ahora en el aire es la indemnización que recibirá como diputado dada su situación penal. Si se resolviera a favor del exministro y exdiputado esa indemnización no podría superar más de lo que percibe ahora por pensión. En principio la indemnización prevista era de unos 57.000 euros

El periodista Casimiro García- Abadillo no se cree que Ábalos haya decidido jubilarse porque no tenga dinero. "Aldama ha dicho que ha recibido cientos de miles de euros por distintas vías. Lo que sabemos es que este señor tiene un piso en Valencia, un garaje en Valencia, un local comercial... que puede vender. No es que no tenga medios. Aquí en España ser víctima es lo que priva y tienes el favor de la gente". Sí cree el comunicador que a quien le ha venido "divino" esto es al PSOE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.