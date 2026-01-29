Antena3
Manu, lanzado a la remontada en El Rosco: se juega la victoria y sus opciones de bote en una respuesta

El concursante tiene en su mano igualar los 22 aciertos de Rosa, lo que suponía ganar tiendo en cuenta que la concursante coruñesa había cometido un fallo.

Alberto Mendo
A cara o cruz, Manu se ha jugado la victoria en El Rosco con una respuesta decisiva. De paso, también sus opciones de aspirar al bote de 2.686.000 euros. Lo fundamental era empatar los 22 aciertos de Rosa teniendo en cuenta que la concursante coruñesa había competido un error. Después, estaría por comprobar el presentimiento que habían tenido Javier Olmedo y Glòria Serra al comienzo del programa.

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Manu ha comenzado con una buena cantidad de tiempo, fundamentada esta vez en el gran triplete de plenos de su equipo en La Pista. La prueba parecía igualada hasta que Rosa ha tropezado en la P, al precipitarse al responder “pegatina” y no “pósit”. “Se me fue el pensamiento”, ha reconocido.

Como la coruñesa suele hacer, ha reaccionado al tropiezo de forma brillante, cerrando la primera vuelta con 19 aciertos y llegando a 20 en esa misma jugada. Tras sacar dos letras más, se ha plantado. Manu tenía el desenlace en sus manos. ¡Descúbrelo en el vídeo!

