Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

Tras enterarse del lío entre María y Gabriel, Andrés tiene claro que quiere denunciarlos por adulterio. Para el pequeño de los De la Reina es la mejor solución... ¡Y es la única forma en la que Begoña y él podrán estar juntos!

A pesar de todo el daño que le ha causado, Begoña no ha querido denunciar a su marido temiendo por la seguridad de sus hijos: “me aterra condicionar la vida de mis hijos por denunciar a su padre”.

La insistencia de Andrés no ha cesado y buscará cualquier oportunidad para que ambos sean libres de estar juntos.

“Yo haría lo que fuera, aunque tuviéramos que irnos a la otra parte del mundo”, le ha pedido él. Pero Begoña lo tiene claro, no se ve capaz de denunciarle, siempre va a ser el padre de sus hijos...

¿Qué va a pasar ahora?