Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 487

Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

La enfermera le argumenta que no puede denunciar a su marido, por el bien de Juanito y Julia. ¿Está dejando pasar su oportunidad para estar juntos?

Begoña

Publicidad

Tras enterarse del lío entre María y Gabriel, Andrés tiene claro que quiere denunciarlos por adulterio. Para el pequeño de los De la Reina es la mejor solución... ¡Y es la única forma en la que Begoña y él podrán estar juntos!

A pesar de todo el daño que le ha causado, Begoña no ha querido denunciar a su marido temiendo por la seguridad de sus hijos: “me aterra condicionar la vida de mis hijos por denunciar a su padre”.

La insistencia de Andrés no ha cesado y buscará cualquier oportunidad para que ambos sean libres de estar juntos.

“Yo haría lo que fuera, aunque tuviéramos que irnos a la otra parte del mundo”, le ha pedido él. Pero Begoña lo tiene claro, no se ve capaz de denunciarle, siempre va a ser el padre de sus hijos...

¿Qué va a pasar ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Claudia

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia sospechará sobre los traumas de Valentina

Valentina

Capítulo 487 de Sueños de libertad; 29 de enero: Valentina se adapta a la colonia mientras Damián decide montar su negocio

Begoña

Begoña se niega a denunciar a Gabriel, para decepción de Andrés: "No quiero condicionar la vida de mis hijos"

Manuela
Capítulo 487

“¡Usted sola se ha buscado ser una marginada!”: Manuela le planta cara a María tras sus desplantes

Cloe
Capítulo 487

Marta le confiesa a Cloe que Digna sabe de su relación, y no le sienta bien: “Esto también es mi intimidad”

Marta
Capítulo 487

Marta le confirma a Digna su relación con Cloe, y le confiesa que están amenazadas por Gabriel

La de en medio de los De la Reina se ha desahogado con su tía, contándole cómo vive su relación clandestina con Cloe, bajo la amenaza de Gabriel.

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho
Serie exclusiva

Comienza el rodaje de Trazos ocultos, nueva serie para el prime time de Antena 3, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho

Trazos ocultos ha comenzado ya su rodaje, que se desarrollará íntegramente en la isla de Tenerife, y que se podrá ver en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta al hijo mayor de los Salazar

¿Quién es Marco H. Medina? Conoce al actor que interpreta a Miguel, el hijo mayor de los Salazar en Sueños de libertad

Elena Rivera

Elena Rivera habla del lado más humano de Amanda en Perdiendo el juicio: "Ella misma es un aprendizaje continuo"

Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, el hombre dispuesto a traicionar a su propia familia

Müfit Kayacan interpreta a Ecmel Albora, el hombre dispuesto a traicionar a su propia familia

Publicidad