¿Podrán los expertos ayudar a las familias del accidente de tren a sanar la herida? "Es muy triste que se haya recortado en mantenimiento?"

“Solo la verdad les ayudará a curar esta herida”. Es el mensaje que trasladan las víctimas mientras continúan las dudas sobre el estado de la infraestructura ferroviaria. En Espejo Público, dos ingenieros han analizado las explicaciones que dio el ministro de Transportes, Óscar Puente, el jueves en el Senado sobre la seguridad de la vía Madrid-Andalucía. Se trata de Ramiro Aurín, vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, y Antonio Martín Carrillo, ingeniero y exdirector de ADIF, que ponen el foco en el concepto de “renovación integral” al que alude el ministro. Puente insiste en que una renovación integral no implica cambiar por completo la vía, pero los expertos discrepan.

¿Es fiable la vía Madrid-Andalucía?

Ramiro Aurín explica que “lo que se hace es trabajar en los desvíos, en concreto se trabajó en 47 puntos concretos donde se produce el cambio de aguja”. Sin embargo, advierte de que “no se hace adecuadamente”. Subraya que estos trabajos requieren una ejecución extremadamente precisa: “En estos puntos hay que tener mucho cuidado, hay que ir de una forma exquisita, no hay que escatimar. Esa soldadura, si se hace como se tiene que hacer, no falla”. Antonio Martín Carrillo va más allá y cuestiona la interpretación del término utilizado por el Ministerio. “Para los ingenieros, la palabra integral es la suma de todo. No tenemos ninguna duda de que es la suma de todo, sino no es integral”, afirma. A su juicio, “otra cosa es que se hagan interpretaciones lingüísticas sobre las distintas palabras para no admitir lo que realmente ha ocurrido”.

¿Quién es el responsable?

Si, como apunta la Comisión de Investigación, el origen del problema está en la vía y en la soldadura, surge la pregunta sobre las responsabilidades. Antonio Martín Carrillo apuesta por centrar ahora el análisis en las causas técnicas: “Yo no miraría tanto a los responsables en este momento de la investigación, sino a las causas. Eso es lo que hay que estudiar ahora”. Defiende que los materiales deben analizarse en laboratorio y que “hay que llegar a conclusiones del ámbito científico para evitar que ocurra otro accidente similar”. Añade que “como consecuencia de todas estas investigaciones técnicas, deben aparecer responsables”.

¿Fue el mantenimiento la clave?

Sobre el mantenimiento, Ramiro Aurín sostiene que “el mantenimiento que hace Adif es correcto”, pero reconoce que es insuficiente por falta de recursos. “Lo que hace es poco mantenimiento porque tiene poco presupuesto”, explica. Recuerda que “en el 2008 con la crisis se baja el presupuesto a la mitad” y que el tráfico ferroviario “subió abruptamente en el 2020”. Aun así, insiste en que “esto no es culpable, porque nuestro sistema ferroviario aguanta el doble de tráfico ferroviario del que hay ahora”. En este contexto, cobra especial relevancia la información publicada por el diario ABC. Según este periódico, correos intervenidos por la UCO revelan que el plan de reducción de costes de ADIF para el año 2020 superaba los 95 millones de euros, y que casi la mitad de ese recorte afectaba al área considerada más sensible: el mantenimiento.

Antonio Martín Carrillo califica estos recortes como “muy tristes” y especialmente peligrosos. “Es muy triste que se haya recortado precisamente en mantenimiento”, afirma. Recuerda que “cuando pusimos el AVE en marcha al principio, hacíamos mantenimiento todas las noches” y reconoce que después “ha habido reducciones”. Aunque admite que “eso se puede hacer”, advierte de que “es peligrosísimo”.

¿Por qué van ahora lentos los trenes de otras vías?

La preocupación de los viajeros se refleja también en la reducción de la velocidad de los trenes en otros tramos. Antonio Martín Carrillo considera que la reacción es comprensible: “Creo que es muy humano tener miedo en estos momentos”. No obstante, lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que “con las limitaciones de velocidad que se han puesto, ahora es un momento seguro para viajar en tren”. Asume que los trayectos serán más largos, pero garantiza que “vamos a llegar tarde, pero vamos a llegar”. A su juicio, “estamos en una situación mucho mejor que hace 15 días en cuanto a los márgenes de seguridad” y confía en que “habrá que ir recuperando la velocidad en los tramos que se vayan reparando”.

Queda la pregunta de por qué estas reparaciones y las limitaciones de velocidad no se aplicaron antes, tal y como denunciaban los maquinistas. Ramiro Aurín concluye con una reflexión crítica: “Hoy no es alta velocidad, es alta velocidad en conserva”, aunque reconoce que “lo importante es que se ha puesto el foco”. Y añade: “Resulta que no era tan maravilloso como lo vendían”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.