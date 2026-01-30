Antena3
El regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío: “¿Habéis echado de menos mi incontinencia verbal?”

Al ritmo del ‘Me da igual’, Mario Vaquerizo ha regresado al plató de El Desafío como invitado para llenar el programa de humor y volver a enfrentarse a un reto. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

El divertido regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío

Carmen Pardo
El exconcursante ha vuelto a El Desafío haciendo gala de su gran sentido del humor para afrontar un reto en el que pondrá una sonrisa en la cara del jurado.

Mario Vaquerizo ha entrado con su alegría en el plató de El Desafío recordando con cariño su época como concursante, “¿habéis echado de menos mi incontinencia verbal?” ha bromeado el exconcursante.

Su reto tendrá que ver con la incontinencia urinaria, no te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío:

Jessica Goicoechea tras ganar el segundo programa de El Desafío: “Me lo he currado mucho y me han motivado los aplausos de la gente”

Programas

