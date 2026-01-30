Avance | Programa 4
El regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío: “¿Habéis echado de menos mi incontinencia verbal?”
Al ritmo del ‘Me da igual’, Mario Vaquerizo ha regresado al plató de El Desafío como invitado para llenar el programa de humor y volver a enfrentarse a un reto. No te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Publicidad
El exconcursante ha vuelto a El Desafío haciendo gala de su gran sentido del humor para afrontar un reto en el que pondrá una sonrisa en la cara del jurado.
Mario Vaquerizo ha entrado con su alegría en el plató de El Desafío recordando con cariño su época como concursante, “¿habéis echado de menos mi incontinencia verbal?” ha bromeado el exconcursante.
Su reto tendrá que ver con la incontinencia urinaria, no te lo pierdas, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.
Publicidad