Mueren dos esquiadores atrapados por un alud fuera de pistas en Cerler

Uno de los esquiadores fue rescatado con vida, pero murió en el hospital.

Miriam Vázquez
Publicado:

Dos esquiadores han muerto después de quedar atrapados por un alud fuera de pistas en la zona del circo Cibollés, en Cerler. Uno de ellos llegó a ser rescatado con vida y trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con hipotermia donde finalmente falleció.

Las víctimas son dos jóvenes de 25 y 22 años. El más mayor era vecino de Zaragoza mientras que el otro era de Guadalajara. La avalancha tuvo lugar en la mañana de este jueves fuera de dominio esquiable en el término municipal de Benasque. Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cinco, que estaban practicando esquí y 'snowboard' en la zona.

A la zona se desplazó el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque además de otras unidades fuera de servicio, guía canino y su perro de búsqueda. Primero encontraron al joven con vida y ha sido hacia las 14.00 horas cuando el perro guía del GREIM de Benasque ha hallado al segundo sepultado, al que le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar desde el momento de su rescate, pero no han logrado salvarle la vida.

