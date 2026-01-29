Joaquín y su familia revelan sus imprescindibles para viajar a Japón: “Un abanico y pastillas para ir al baño”

Daniela y Salma Sánchez han relatado la ilusión con la que vivieron la noticia del viaje con su familia a Japón. Las hijas de Joaquín y Susana nos han explicado lo primero que metieron en la maleta para su próxima aventura, “pastillas para ir al baño y ropa para la humedad” fue lo primero que pensaron las jóvenes para el viaje.

Susana Saborido no se mostró tan entusiasmada por el viaje, “lo primero que pensé fueron las horas de avión” ha asegurado la matriarca mientras Joaquín ha confesado que lo primero que metió en su maleta fue un abanico para la humedad.

La comida japonesa y en especial el sushi era una de las cosas que más ilusión le hace a la familia a la hora de probar la cultura japonesa. Daniela y Salma se consideran unas expertas en el uso de los palillos y relatan la poca práctica de Susana Saborido con este cubierto, “mi madre se come el sushi con las manos” han confesado las jóvenes.

Sobre qué miembro de la familia era el más ilusionado con el viaje todos han coincidido en Joaquín mientras Susana Saborido era el miembro más reticente, “me cuesta trabajo viajar y acoplarme” ha asegurado la mujer de Joaquín.

No te pierdas el estreno de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.