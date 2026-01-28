El embarazo de Lucía Pombo ya es una realidad, pero antes de que la noticia saliera oficialmente a la luz, la familia Pombo protagonizó una de las polémicas más comentadas de las últimas semanas en redes sociales: la famosa "cagada" del "séptimo nieto".

Todo ocurrió durante una aparición pública en la que Pablo Castellano, marido de María Pombo, dejó caer sin querer una pista que hizo saltar todas las alarmas. Al mencionar un supuesto "séptimo nieto" en la familia, fue María Pombo quien reaccionó al instante, corrigiéndole con un rápido y contundente: "Sexto, sexto". Un gesto que no pasó desapercibido para los seguidores más atentos y que desató una oleada de especulaciones sobre un posible nuevo embarazo en el clan.

Ahora, ha sido la propia María Pombo la que ha hablado del tema a través de sus stories de Instagram. Con su característica naturalidad, la influencer ha confesado que se alegra de que "para algunos haya sido sorpresa" este suceso, ya que en el fondo sabe que se enteró casi todo el mundo.

María también ha asumido su parte de culpa con humor, admitiendo que las miradas que le lanzó a Pablo y el codazo que le dio fueron tan evidentes que acabaron delatándola. "Y no sabes lo duro que fue no poder enfadarme con él y tener el peso de la culpa a mis espaldas", confesó dejando claro que el momento fue de lo más incomodo.

María Pombo vía stories | Instagram

Semanas después de aquel revuelo, la verdad salía por fin a la luz. Lucía Pombo confirmaba públicamente su embarazo a través de un emotivo vídeo lleno de recuerdos junto a López Huerta, poniendo fin a comentarios, rumores y especulaciones. Un anuncio que fue recibido con una avalancha de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores. Algo que la influencer agradece enormemente ya que se ha sentido muy arropada: "No sabeis lo que os lo agradezco, de corazón".

Lucía ha querido explicar por qué había decidido mantener la noticia en secreto durante un tiempo. La razón principal fue el miedo. Según contó, necesitaba primero asimilarlo ella misma: "Necesitaba vivirlo mentalmente en paz", "Me cuesta creer que esté haciendo vida dentro de mí" o "Necesitaba no gafarlo en mi cabeza".

Lucía Pombo vía stories | Instagram

La influencer también habló del temor a que pudiera pasar algo, reconociendo que guardar silencio fue una forma de no gafarlo en una etapa todavía muy temprana del embarazo. De hecho, aún se desconoce el sexo del bebé, aunque la pareja ya ha comenzado a preparar su llegada y cuentan incluso con una habitación lista para empezar a decorarla.