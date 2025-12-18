Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Movilización histórica de los agricultores europeos en Bruselas contra los recortes en la PAC

10.000 agricultores y ganaderos de los 27 estados miembros de la Unión Europea protestan delante del Parlamento Europeo contra la Política Agraria Común.

María Ramón
Publicado:

Ha sido una jornada histórica. Un movilización sin precedentes en la que el campo europeo se ha mostrado más unido que nunca. Agricultores y ganaderos de los 27 estados miembros de la Unión Europea se han coordinado para protestar y colapsar Bruselas. Desde primera hora los tractores han bloqueado los accesos a la capital y a golpe de claxon se han dejado ver por toda la ciudad.

Estas protestas coinciden con la última reunión del año del Consejo Europeo, a la que asisten los presidentes de todos los países. Por eso, un fuerte cordón policial ha protegido en todo momento el Parlamento Europeo. Aun así, se han producido algunos incidentes cerca de la plaza de Luxemburgo. Se han visto altas columnas de humo y algunos de los manifestantes han lanzado patatas contra los agentes.

Críticas a la Política Agraria Comunitaria

"La propuesta que han hecho es la ruina del campo europeo y, en concreto, del campo español", asegura Pedro Barato, presidente de ASAJA. La queja principal se centra en la propuesta de la Comisión Europea de reducir el presupuesto global de la Política Agraria Común (PAC) en un 20% para el periodo 2028-2034. "No nos pueden pedir hacer más cosas con menos dinero", añade Barato. "A los agricultores parece que es muy fácil meterles la mano en el bolsillo y sacarles el dinero", dice Francisco Bello, presidente de ASAGA Galicia.

El campo europeo pide a la Comisión acabar con esa política de recortes e inyectar más dinero en el sector. Quieren que las ayudas se repartan de una forma equitativa y lo más importante: un marco regulatorio unificado, igual para todos, que no les reste competitividad frente a terceros países. "Ahora mismo, sufrimos una competencia desleal de las importaciones que no respetan los mismos valores y derechos", explica Sergio Cáceres, gerente y director de marketing de Plátano de Canarias.

La Comisión en el punto de mira

Ursula Von der Leyen se ha convertido en una de las protagonistas del día. Los agricultores y ganaderos la acusan de no haber cumplido nada de lo que prometió en 2024 y le exigen "que ponga orden en Europa". Si la situación no cambia de forma inminente, el campo español no descarta organizar más movilizaciones y protestas en España.

