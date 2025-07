Falta mano de obra en el campo: "El 90% de los contratos de la última campaña citrícola los firmaron migrantes"

Hay poca gente que quiera entrar en un arrozal para quitar las malas hierbas, es un ejemplo como otro cualquiera, y es que no se encuentran cuadrillas de trabajadores para acudir al campo, un problema acuciante del que alerta el sector agrario a dos meses de la campaña citrícola. Explica Carles Peris productor de cítricos y secretario general de La Unió Llauradora i Ramadera: "La superficie útil que tenemos los valencianos es de miles de hectáreas de producción y para trabajarlas necesitamos personal para la recolección y posterior confección de la fruta. Los cítricos tienen como destino los países europeos que se abastecen de nuestra fruta".

Y la falta de mano de obra se refleja también en el sector arrocero, vitivinícola, olivarero y en el campo en general. Bernardo Ferrer, Vicent-presidente de AVA-ASAJA y agricultor de la Ribera dice: "No todo el mundo tiene que tener carreras universitarias, falta una formación reglada y profesional para que la gente pueda trabajar en el campo. Si hay un segmento de población que no tiene empleo habrá que incentivar y motivar, no dar paguitas a cambio de nada. Nosotros generamos trabajo y hay que ayudar al sector productivo, nos tienen que escuchar, se necesita mano de obra. No entendemos que no haya maquinistas, podadores, gente especializada en sistema de riegos, recolectores…Necesitamos estabilidad en el sector agrario".

La agricultura española se enfrenta a grandes desafíos, no hay relevo generacional, el campo no resulta atractivo para los jóvenes, es una realidad compleja que se salva campaña tras campaña con población migrante. Dice Carles Peris: "Para los cítricos tenemos gente de diferentes orígenes, marroquíes, peruanos, senegaleses y cada vez más, pakistanís. Es una mano de obra que se requiere y muy valiosa, que quede claro que sin ellos las campañas de recolección no se podrían hacer". En la misma línea Bernardo Ferrer explica: “Hace falta mano de obra especializada y cualificada, se necesita formación agraria reglada y una mano de obra regulada con contratos en origen y destino. Habrá que sentarse a trabajar, somos dinamizadores de la economía y a este paso las cosechas se van a quedar sin recoger, van a desaparecer muchas producciones de nuestros campos por falta de trabajadores".

Un sector agrario estratégico y necesario para nuestro país que reclama soluciones para sacar adelante las campañas hortofrutícolas y que espera una respuesta institucional para que la cadena alimentaria sobreviva y que, además, es generador de empleo.

