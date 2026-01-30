Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Crisis ferroviaria

Las críticas al ministro Óscar Puente por sus palabras en el Senado: "Uno viene llorado de casa"

La comparecencia del actual ministro de Transportes en el Senado ha causado la indignación del socialista -expulsado del partido- Nicolás Redondo. El exsecretario general del PSOE de País Vasco considera que "tienen una visión de la responsabilidad política inexistente".

Críticas a Puente

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Nicolás Redondo negaba con la cabeza al escuchar parte de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado, apropósito de la gestión de la red ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, y en definitiva de sus responsabilidades sobre el accidente de tren de Adamuz.

"Lo que duerme o lo que deja de dormir..."

La indignación del expolítico socialista era evidente. Las declaraciones Óscar Puente sobre lo poco que había dormido en la última semana a consecuencia de la tragedia que deja el choque de los dos trenes en la provincia de Córdoba, resultaban sorprendentes: "Uno viene llorado de casa", expresaba.

"Lo que duerme o lo que deja de dormir... Está ante una crisis y su responsabilidad es estar ahí. (...) ¡Hay 45 muertos, por favor!", añadía Redondo.

¿Una gestión inmejorable?

Arremetía de nuevo contra el ministro por asegurar que su opinión sobre la gestión de la tragedia "no se podía hacer mejor", dada la magnitud de una tragedia cuyo origen no son causas naturales sino -como todo apunta- a un fallo de la infraestructura, cuyas anomalías previas podría haber detectado una reciente revisión.

"¡Es un accidente! (...) Es de humanos poder hacer algo mejor, y algo peor", decía.

Ministro y Gobierno, irresponsables

Por último Nicolás Redondo atribuía al propio titular de Transportes, crítica que hacía extensiva al resto del Gobierno de Pedro Sánchez, "una visión de la responsabilidad política inexistente".

La responsabilidad jurídica y la política representan dos cosas plenamente diferenciadas para Nicolás Redondo. La responsabilidad ejecutiva respecto a la legal, según el expolítico, tendría como añadido a la acción y la inacción, el desconocimiento, motivo por el que asegura que él, de estar en el lugar de Óscar Puente, habría presentado su dimisión desde el primer momento: "Yo soy el último responsable".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

José Peláez, ausencia Pedro Sánchez funeral

José Peláez, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente de tren: "No entiende la aconfesionalidad del Estado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El divertido regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío

El regreso de Mario Vaquerizo a El Desafío: “¿Habéis echado de menos mi incontinencia verbal?”

Críticas a Puente

Las críticas al ministro Óscar Puente por sus palabras en el Senado: "Uno viene llorado de casa"

Nicolás Redondo.

Nicolás Redondo arremete contra Óscar Puente: "No tiene que vanagloriarse de si no duerme o no come"

Dani García saca su lado más polémico en El Hormiguero: "La pizza a tomar por saco"
Con Trancas y Barrancas

Dani García saca su lado más polémico en El Hormiguero: "La pizza a tomar por saco"

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero
Abriendo apetito

Vuelve a ver la entrevista completa a Dani García en El Hormiguero

Dani García se declara fan de cocinar en el microondas: “Me flipa”
Con mucho gusto

Dani García se declara fan de cocinar en el microondas: “Me flipa”

El chef ha enseñado a Pablo Motos algunas de las recetas sencillas que se pueden hacer al microondas.

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!
Aviso: no hacer en casa

Marron sorprende con los huevos explosivos: ¡van llenos de hidrógeno!

Marron, el chef Dani García y Pablo Motos se han ido pasando el huevo temiendo una explosión inminente.

Dani García, sobre su exitosa salsa Bull: "Es la única receta que no voy a dar en mi vida"

Dani García, sobre su exitosa salsa Bull: "Es la única receta que no voy a dar en mi vida"

"Los precios dinámicos": la original propuesta de Dani García para la hostelería

"Los precios dinámicos": la original propuesta de Dani García para la hostelería

Música, cine, estrenos y un récord histórico: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Música, cine, estrenos y un récord histórico: descubre a los próximos invitados de El Hormiguero

Publicidad