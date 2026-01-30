Las críticas al ministro Óscar Puente por sus palabras en el Senado: "Uno viene llorado de casa"

Nicolás Redondo negaba con la cabeza al escuchar parte de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado, apropósito de la gestión de la red ferroviaria por parte del Ministerio de Transportes, y en definitiva de sus responsabilidades sobre el accidente de tren de Adamuz.

"Lo que duerme o lo que deja de dormir..."

La indignación del expolítico socialista era evidente. Las declaraciones Óscar Puente sobre lo poco que había dormido en la última semana a consecuencia de la tragedia que deja el choque de los dos trenes en la provincia de Córdoba, resultaban sorprendentes: "Uno viene llorado de casa", expresaba.

"Lo que duerme o lo que deja de dormir... Está ante una crisis y su responsabilidad es estar ahí. (...) ¡Hay 45 muertos, por favor!", añadía Redondo.

¿Una gestión inmejorable?

Arremetía de nuevo contra el ministro por asegurar que su opinión sobre la gestión de la tragedia "no se podía hacer mejor", dada la magnitud de una tragedia cuyo origen no son causas naturales sino -como todo apunta- a un fallo de la infraestructura, cuyas anomalías previas podría haber detectado una reciente revisión.

"¡Es un accidente! (...) Es de humanos poder hacer algo mejor, y algo peor", decía.

Ministro y Gobierno, irresponsables

Por último Nicolás Redondo atribuía al propio titular de Transportes, crítica que hacía extensiva al resto del Gobierno de Pedro Sánchez, "una visión de la responsabilidad política inexistente".

La responsabilidad jurídica y la política representan dos cosas plenamente diferenciadas para Nicolás Redondo. La responsabilidad ejecutiva respecto a la legal, según el expolítico, tendría como añadido a la acción y la inacción, el desconocimiento, motivo por el que asegura que él, de estar en el lugar de Óscar Puente, habría presentado su dimisión desde el primer momento: "Yo soy el último responsable".

