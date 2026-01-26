Antonio Banderas, sobre Julio Iglesias: "Hay que tener cuidado, una vez que el barro salpica, siempre queda algo"

Antonio Banderas vuelve al plató de Más Espejo tras presentar en Madrid 'Godspell', el musical que ha dirigido y que se estrenó en Málaga. Esta producción, inspirada en la versión de Emilio Aragón, es un clásico de Broadway de los años 70 en el que 13 actores, acompañados por una banda en directo, dan forma a un espectáculo basado en el evangelio de San Mateo. Después de triunfar en Málaga, la obra llega este mes de enero al Gran Teatro Pavón de Madrid.

Antonio Banderas: "Es casi imposible no perder dinero con las obras que hacemos"

Este enero la capital española acoge la obra 'Godspell', tras su gran triunfo en la cuidad natal del actor. "Dos días antes de terminar, seguía dando notas a los actores sobre cosas que pensaba que había que cambiar. A veces también me equivoco, pero el proyecto nació con esa idea. Somos una entidad privada, no tenemos apoyo institucional ni trabajamos con dinero público. Y lo que nos hace más raros es que somos una empresa sin ánimo de lucro. Trabajamos simplemente por hacer las cosas como creemos que deben hacerse", explica durante la entrevista.

El malagueño hace hincapié en que tener ese tipo de empresa hace que se pierda "dinero cuando metes 26 músicos en el escenario, 35 actores y 40 técnicos, aunque llenes el teatro, sabes que vas a perder. Pero el dinero no da la felicidad. Si el día que me muera tengo un euro en el banco, será que he cometido algún error. Yo ahora estoy haciendo lo que quiero, como quiero y con la gente que quiero. Para mí, eso es el éxito", asegura.

Algo que recalca Antonio es que a los jóvenes "les cuesta ver un musical entero, una obra de teatro o incluso leer un libro. Pero alguien tiene que decirles que la paciencia tiene premio. La curiosidad es fundamental, no solo para el arte, sino para la vida. Observar el arte con tiempo ayuda a no ser manipulados y a formar una personalidad fuerte".

"Los políticos tendrían solo que resolver problemas, no agarrarse al poder"

Tras la tragedia del accidente ferroviario, la vida se interrumpe, pero en estas situaciones también sale lo mejor del ser humano: la solidaridad de un pueblo entero volcándose para ayudar. "Nosotros mismos estuvimos muy afectados emocionalmente porque muchos de nuestros trabajadores usan esa línea. Por azar, ese día no viajaba nadie de la compañía", cuenta Antonio.

"Antes incluso de este accidente, ya había cosas que no funcionaban bien en los trenes. Con la cantidad de impuestos que se pagan, es grave que no haya un mantenimiento adecuado. El tren debería ser un servicio impecable. Sobre si el ministro debería dimitir, no me aventuro. Prefiero que terminen las investigaciones y se aclaren las causas. Después, cada uno deberá tomar sus decisiones", continúa.

Antonio asegura que si "hubiéramos terminado Godspell en Málaga el 18 de enero, mis actores habrían cogido el tren".

El actor sobre Julio Iglesias

En cuanto al caso de Julio Iglesias explica: "pertenezco a una generación que luchó por la presunción de inocencia. Hay que tener mucho cuidado Una vez que el barro salpica, siempre queda algo. Por eso hay que ser prudente y dejar que hablen los tribunales".

Un proyecto cargado de emoción con el que Banderas con el que ha querido volver a demostrar su compromiso con el teatro y la cultura que podrán disfrutar a partir del 21 de enero en el Teatro Pavón.

