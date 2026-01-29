"Los precios dinámicos": la original propuesta de Dani García para la hostelería

Antena3
El chef ha asegurado que vería bien que los precios de los restaurantes se ajustasen a la demanda.

El reconocido chef DaniGarcía ha llegado a El Hormiguero para compartir su pasión por la cocina y su visión del éxito. Entre anécdotas y reflexiones, el malagueño ha repasado su trayectoria y algunos de sus proyectos más personales.

En esta ocasión, el invitado ha hablado sobre un problema que sufre todo el mundo en la hostelería. Según ha dicho, el precio de los productos que trabajan oscila, pero la carta no puede variar su precio. De hecho, ha asegurado que conoce a gente que cierra sus negocios en Navidad por el alto coste del pescado y el marisco en esas fechas.

Por ello, Dani ha propuesto que los precios sean "dinámicos" de igual manera que lo son los aviones o el cine que se rigen por la demanda. ¡Así lo ha contado!

