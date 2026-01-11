La patronal de transportistas exige a las Administraciones que pongan fin a las protestas de los agricultores: "Están usando al transporte de mercancías por carretera como rehenes"

Agricultores y ganaderos llevan ya más de dos semanas de movilizaciones para impedir que se lleve a cabo el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo. Consiste en liberalizar el mercado entre la UE y cuatro países sudamericanos: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El objetivo es eliminar aranceles para que empresas de ambos lados vendan más y más barato. Pero los trabajadores del sector son los grandes perdedores, ya que aseguran que sufrirían una competencia desigual y una presión a la baja de los precios.

La patronal de transportistas denuncia "el secuestro" de 40.000 camiones

Desde que la Unión Europea dio luz verde al pacto, que afecta a más de 700 millones de personas, los agricultores y ganaderos han salido a las calles a defender sus intereses. Quieren que se les escuche, y para ello piensan hacer todo el ruido que sea necesario: tractoradas, cortes de carreteras, quema de neumáticos... Es el cuarto día consecutivo en el que cortan las carreteras en Cataluña,y como consecuencia, alrededor de 40.000 vehículos están parados por las protestas.

Así lo asegura Carlos Folchi, presidente de Fenadismer, patronal de los transportistas. Estas inmovilizaciones "conllevan unas pérdidas por vehículo entorno a los 500 euros". Si continúan las protestas asegura que corren el riesgo de "inmovilizar en torno a 5 millones de mercancías a lo largo de la semana". El presidente de la patronal de transportistas comparte su indignación con las protestas: "Si bien pueden ser legítimas de agricultores y ganaderos, los medios utilizados son totalmente inaceptables. Están usando al transporte de mercancías por carretera como rehenes de sus reivindicaciones", asegura.

Señala a la Administración, a quien acusa de "cómplice y colaboradora para la práctica de esos cortes, que están suponiendo una gravísima vulneración del Derecho Constitucional a la libre circulación de bienes y mercancías". Desde la patronal exigen que tomen cartas en el asunto.

No deja atrás la negligencia de las administraciones, y comparte las manifestaciones de los agricultores y ganaderos: "son legítimas y justas". Pero como parte del sector del transporte, quieren que "el derecho fundamental de manifestación al que se acogen agricultores y ganaderos sea compatible con el Derecho de libre circulación de personas, bienes y mercancías". Se acogen a esto y al silencio de las Administraciones, tanto la catalana como el Gobierno Central, ya que "no están teniendo en consideración ni está atendiendo las reivindicaciones de los transportistas".

"No es sólo una cuestión económica"

Folchi asegura que no todo se basa en las pérdidas monetarias, sino que también son "circunstancias personales y particulares que se viven en la carreta de abandono total y absoluto por parte de las Administraciones". Piden que "se revierta esta situación y que se libere el paso por las vías y por las carreteras para recuperar su operatividad y funcionalidad".

El gremio de agricultores asegura que seguirán los cortes en carreteras

Ramón Rojo, Secretario gremio de agricultores de Cataluña y productor de aceite de oliva, entiende las quejas del sector del transporte pero recuerda a la patronal de este sector que ellos también cortaron las carreteras cuando salieron a reivindicar sus necesidades.

Cada colectivo, explica Ramón Rojo, tiene sus herramientas para defenderse. Los agricultores se enfrentan a un acuerdo, el de Mercosur, que consideran injusto y que según ellos, hundirá la ganadería y la agricultura españolas y europeas. Si los políticas usan este tipo de normas, ellos asegura que "usarán sus armas" y seguirán con los cortes de carretera hasta que les lleguen las propuestas necesarias para solucionar sus problemas.

Sus demandas concretas son que se proteja la salud alimentaria de la sociedad española y que se promueva la agricultura y la ganadería de nuestro país. Para Rojo es muy difícil poder llegar a un acuerdo hasta que no se atiendan estas reivindicaciones.

