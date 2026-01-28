Un catedrático desmiente a Óscar Puente: "Una auscultación previa podría haber detectado la soldadura defectuosa"

El catedrático Ricardo Díaz dice que el problema no fue la antigüedad de la vía, sino la soldadura entre dos aceros de distinta composición. Este es su análisis del choque de trenes de Adamuz (Córdoba) que ha dejado 45 víctimas mortales.

Asegura que la normativa desaconseja soldar materiales heterogéneos y que, si se hace, debe justificarse por necesidad técnica, algo que afirma: “no consta en este caso”. Ricardo Díaz explica que la normativa indica que el cordón de soldadura debe adaptarse al material más dúctil, el antiguo. Sin embargo, asegura que el pliego técnico optó por el material más duro, una decisión que dice: “es compatible con la fractura que finalmente se produjo”.

“Meses sin inspecciones”

El experto detalla que la soldadura se realizó en mayo y fue inspeccionada en septiembre, pero no volvió a revisarse hasta enero. Dice que el descenso de temperaturas provoca contracciones del raíl y que, si la soldadura no está bien ejecutada, queda sometida a tracción y puede quebrarse.

El catedrático responde a Óscar Puente sobre la auscultación

Frente a las palabras del ministro, que aseguró que una auscultación previa no habría detectado el problema, el catedrático asegura que las fracturas siempre parten de microgrietas y que una inspección incluso el día anterior habría revelado defectos, probablemente visibles. “Que un material se rompa de repente es físicamente imposible”, afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.