El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?: “Tú no tienes ni idea, estás con la suerte”

El capitán en Japón comienza el próximo miércoles en Antena 3, pero antes de su estreno, los miembros de la familia Sánchez Saborido se han enfrentado en un divertido test de nombres japoneses, ¿es una ciudad o un plato?

Carmen Pardo
Publicado:

Para Salma y Susana Saborido, la palabra Kawasaki es “una moto de toda la vida”, aunque han coincidido al final en la posibilidad de que fuera una ciudad japonesa.

Joaquín y su familia revelan sus imprescindibles para viajar a Japón

Al hablar de Sapporo, Susana Saborido y sus hijas piensan que es una comida mientras Joaquín apuesta por ciudad. “También te digo los nombres en japones pueden ser” se han justificado Daniela y Salma.

Susana Saborido le reprocha a Joaquín “estar con la suerte” mientras hacen el juego y Daniela y Salma apuestan a que todo lo que acaba en -agui es comida.

¿Serías capaz de descubrir si estas palabras son una ciudad o una comida? Ponte a prueba con El capitán en Japón.

¿Joaquín cambia el tenis por el béisbol?

¿Joaquín cambia el tenis por el béisbol? El exfutbolista prueba un nuevo deporte

