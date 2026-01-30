El pique de Joaquín, Susana, Daniela y Salma en ¿Ciudad o plato?: “Tú no tienes ni idea, estás con la suerte”

Para Salma y Susana Saborido, la palabra Kawasaki es “una moto de toda la vida”, aunque han coincidido al final en la posibilidad de que fuera una ciudad japonesa.

Al hablar de Sapporo, Susana Saborido y sus hijas piensan que es una comida mientras Joaquín apuesta por ciudad. “También te digo los nombres en japones pueden ser” se han justificado Daniela y Salma.

Susana Saborido le reprocha a Joaquín “estar con la suerte” mientras hacen el juego y Daniela y Salma apuestan a que todo lo que acaba en -agui es comida.

