Un ingeniero industrial, sobre los trenes AVE: "Prefiero ir en avión, no me fío"

El ingeniero industrial y experto en diseños ferroviarios, Juan Franco, asegura que las vibraciones en las vías no son normales.

Lorena García en Espejo Público.

Carina Verdú
Juan Franco, ingeniero industrial y experto en diseños ferroviarios, lo tiene claro: hasta que no se solucionen las vibraciones en las vías de tren no va a volver a subirse a uno.

"Prefiero ir en avión, no me fío" dice tajante. Insiste en que esa vibración que tantos usuarios del tren han denunciado en la zona es la clave. Cuenta que la existencia de cualquier vibración hay que estudiarla como si se tratara de un coche cuando lo llevas al taller porque algo suena distinto: "Cualquier vibración que se produzca está diciendo que algo ha variado".

El experto dice que viendo la foto de la vía que se ha publicado, el motivo del accidente "está cantado" no sólo por la fecha, sino por la forma. Se muestra seguro de que la vía estaba suelta antes del accidente y que además "hay un chaflán que se produce por el golpe de las ruedas".

Falta de supervisión

Franco explica que el punto más débil de una vía es la soldadura y que la probabilidad de que se rompa justamente en ese punto es bastante mayor de que se rompa a la mitad del carril. Y además, dice que la probabilidad de que se rompan es mucho más alta en vías nuevas.

"Para mí ha faltado supervisión", argumenta el ingeniero. Ha usado de nuevo el símil del coche para explicar que "cambiar la correa de transmisión es un mantenimiento preventivo", por ejemplo, para evitar que un día falle y el coche te deje tirado en la carretera. Un mantenimiento correctivo sería ir al taller cuando algo ya se ha roto. Y asegura que tanto en los coches como en los trenes, "la supervisión es clave". "Si se te enciende una luz en el coche, vas al taller y si no lo revisamos puede haber un fallo", dice Franco. Considera que si está supervisión se hubiera producido en las vías quizás el accidente pudiera haberse evitado.

Un ingeniero industrial, sobre los trenes AVE: "Prefiero ir en avión, no me fío"

Accidente trenes Adamuz

La ministra Margarita Robles: "Las personas que iban en los trenes merecen saber la verdad de lo que pasó"

La ministra de Defensa Margarita Robles pide que se deje investigar a la comisión técnica independiente que trata de dirimir la causa del choque de trenes en Adamuz (Córdoba). "Hay que llegar hasta el final", advierte.

Accidente Adamuz

Joaquín Manso responde a Óscar Puente por su acusación de "bulo como una catedral": "¡¿Cómo se puede ser tan irresponsable?!"

El periodista ha cargado contra el ministro de Transportes en su defensa de sus informaciones sobre el accidente de trenes de Adamuz. Joaquín Manso pone en duda la credibilidad de Óscar Puente, al que considera irresponsable por considerar falsa una información que reconocería cierta poco después.

