En plató
Glòria Serra: "A veces utilizo mi voz cuando estoy recibiendo un mal servicio, bajo un poco el tono"
La periodista es una de las voces más conocidas de España, aunque asegura que no siempre fue así. Cuando comenzó Equipo de Investigación, tuvo que buscar el tono que captase la atención de los espectadores y hoy ya la utiliza en las situaciones más insospechadas.
Publicidad
Glòria Serra lleva 15 años al frente de Equipo de Investigación, el programa que la ha colmado de alegrías, pero también de momentos de tensión. La periodista ha visitado Y ahora Sonsoles para recordar algunos de los momentos más míticos de Equipo de investigación, llegando a vivir agresiones o situaciones de máximo peligro.
Una de las señas más características del programa es su voz, por todos reconocida... e imitada. Sin embargo, aunque siempre conocimos a Glòria con esa voz, confiesa que no siempre hizo los reportajes en ese tono.
"Hubo mucho trabajo hasta que encontré el tono, con cuidado de no pasarme, pero que captara la atención de los espectadores", señala, "no soy actriz y tuve que aprender".
Más Noticias
- La anécdota más peligrosa de Glòria Serra en Equipo de Investigación: "Un hombre se sacó una katana del pantalón"
- Valentina, superviviente del vagón 1 del Alvia de Adamuz: "Estuve media hora enterrada hasta que vi un ángel"
- Familiar de una víctima de Adamuz que se niega a acudir al funeral: "Aún nadie nos ha dado el pésame por parte del Gobierno"
Ahora, Glòria Serra desvela que utiliza su voz incluso fuera de Equipo de Investigación. "La utilizo, por ejemplo, cuando estoy recibiendo un mal servicio", señala, entre risas. ¡No te pierdas cómo nos lo cuenta en el vídeo de arriba!
Publicidad