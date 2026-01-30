Glòria Serra: "A veces utilizo mi voz cuando estoy recibiendo un mal servicio, bajo un poco el tono"

Glòria Serra lleva 15 años al frente de Equipo de Investigación, el programa que la ha colmado de alegrías, pero también de momentos de tensión. La periodista ha visitado Y ahora Sonsoles para recordar algunos de los momentos más míticos de Equipo de investigación, llegando a vivir agresiones o situaciones de máximo peligro.

Una de las señas más características del programa es su voz, por todos reconocida... e imitada. Sin embargo, aunque siempre conocimos a Glòria con esa voz, confiesa que no siempre hizo los reportajes en ese tono.

"Hubo mucho trabajo hasta que encontré el tono, con cuidado de no pasarme, pero que captara la atención de los espectadores", señala, "no soy actriz y tuve que aprender".

Ahora, Glòria Serra desvela que utiliza su voz incluso fuera de Equipo de Investigación. "La utilizo, por ejemplo, cuando estoy recibiendo un mal servicio", señala, entre risas. ¡No te pierdas cómo nos lo cuenta en el vídeo de arriba!