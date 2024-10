La opinión de Cándido Méndez sobre los comentarios a su video viral de la renuncia de Pedro Sánchez

La que ha liado Cándido Méndez en "Espejo Público", el ex secretario general de UGT ha pedido en el programa a Pedro Sánchez para que no siga al frente del PSOE. Para Méndez "Debía hacer un acto de generosidad con el partido y renunciar". Una petición que rápidamente se ha vuelvo viral en las redes sociales. Méndez no cree que el actual presidente del Gobierno deba seguir al frente del PSOE porque no debe "simultanear" sus cargos como líder del Ejecutivo y del partido. Méndez cree que en un gobierno de coalición estas recortando grados de libertad al partido. Sobre el tema de la vivienda una parte del Gobierno se movilizaba contra el propio Gobierno "es una incoherencia como la copa de un pino".

Un vídeo viral

Esta petición que Cándido Méndez ha realizado en el programa de Antena 3 Noticias "Espejo Público" ha recogido multitud de comentarios. Laura Simón, de la redacción digital de Antena 3, nos cuenta algunos de esos comentarios recogidos en las redes sociales. El vídeo de Méndez es viral, por ejemplo, en Tik Tok el vídeo del ex secretario general de UGT acumula casi 600 comentarios, más de 140.000 visualizaciones, más de 300 compartidos.

Entre el aluvión de mensajes muchos que están de acuerdo con Cándido. "Se tenía que decir y se dijo", "Nunca he estado más de acuerdo con este señor", otros usuarios escribían "A este me lo han cambiado" ó "la primera vez en mi vida que estoy de acuerdo con este hombre. Muchas personas que están en el otro extremo ideológico han coincidido con Cándido Méndez.

La respuesta de Cándido

¿Qué te parecen los comentarios Cándido? ¿Te sorprende tanta repercusión? Méndez quiere aclarar que él no ha dicho que quiere que renuncie a la presidencia del Gobierno, habla de la secretaría del PSOE, "ya que está electo que renuncia". Estas palabras venía tras comentar que es erróneo e injusto achacar los malos resultados en las comunidades autónomas a Lobato, Espadas, etc. Yo dije que el presidente del gobierno estaba centrifugando responsabilidades, diciendo que no tiene nada que ver y Cándido Méndez matiza que "lo que plantee es que si Sánchez parece que está planteando que estos señores no sigan¿Por qué no piensa usted en no seguir?