Nicolás Redondo, sobre la propuesta de Cándido Méndez: "El partido me preocupa en un segundo lugar, me preocupa el desbarajuste de la política española"

Nicolás Redondo no entiende la propuesta planteada por Cándido Méndez, que pide a Pedro Sánchez que renuncie a la candidatura a la secretaría general del PSOE. El exlíder de los socialistas en Euskadi supone que el que fue secretario general de UGT ve al presidente del Gobierno como "un problema". De hecho, afirma que "la tradición del Partido Socialista Obrero Español" demuestra que "es fácil compatibilizar el cargo de la presidencia del Gobierno con la secretaría general (del partido)". Contrapone esta filosofía con la que tienen otras formaciones como el PNV, que, explica, "tiene muy separada las dos cuestionas".

Con esa afirmación, Redondo considera que Méndez demuestra una "disconformidad con la gestión de Pedro Sánchez y ahora hay un congreso en el que se podrá dilucidar su continuidad", que prevé que se apruebe entre la militancia "con una inmensa mayoría".

"El PSOE ya tendrá su forma de solución"

Admite no preocuparle el partido. Asegura que le "preocupa en un segundo lugar". Sí que ve como una preocupación real "el desbarajuste de la política española". Sobre la situación del PSOE, considera que "ya tendrá su forma de solución, a mi juicio, hasta que no pase un tiempo no tendrá solución". "Eso les pasa a los partidos políticos normalmente y no hay que mirarlo con angustia nostálgica", asevera.

Sobre los argumentos de Cándido Méndez por los que sostiene su propuesta, como el hecho de haber nombrado a José Luis Ábalos como secretario de organización del partido y la crisis de la vivienda, para Nicolás Redondo se tratan de responsabilidades "más cercanas a la presidencia del Gobierno que a la secretaría general del partido". "Todo lo que se dice sobre Pedro Sánchez tiene una repercusión más directa y afecta más a su responsabilidad como jefe del ejecutivo", añade.

La propuesta de Cándido Méndez y sus tres razones

El exsecretario general de UGT y militante del Partido Socialista pedía la semana pasada en 'Espejo Público' a Pedro Sánchez que diera un paso al lado. En concreto, afirmó que "debía hacer un acto de generosidad con el partido y renunciar" a la candidatura para revalidar la secretaría general de los socialistas en el próximo congreso federal.

De hecho, argumentó su propuesta con tres motivos. En primer lugar, resaltó que "cuando estás en un gobierno de coalición, si subsumes el partido al gobierno, estás recortando grados de libertad del partido". El segundo motivo tiene que ver con el diputado y exministro Ábalos: "el presidente ha dicho que se ha sentido engañado por él, era el segundo a bordo de la ejecutiva federal, eso le debe llevar a la conclusión que es muy difícil ser secretario general y presidente", argumentó. La manifestación por la vivienda y el hecho de que dirigentes socialistas se manifestaran en contra de las políticas del Gobierno, liderado precisamente por el PSOE, explica la tercera y última razón. Una manifestación contra una problemática en la que asistió "un sector que mayoritariamente vota al PSOE, los jóvenes entre 18 y 25 años, es una incoherencia como la copa de un pino", añadió.