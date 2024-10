Cándido Méndez pide la salida de Pedro Sánchez: "Debía hacer un acto de generosidad con el partido y renunciar"

La batalla surgida días atrás en Espejo Público entre la que fuera Secretaria General del PSOE en Andalucía Susana Díaz que pide "una alternativa en el partido socialista andaluz" y el actual, Juan Espadas que la sitúa "fuera de la primera línea", ha provocado contundentes declaraciones del ex secretario general de UGT Cándido Méndez sobre el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

El ex secretario general de UGT asegura que el elemento fundamental que necesita el Partido Socialista "es cómo recuperar Andalucía para el PSOE" y explica: "Hay una condición insuficiente pero necesaria, recuperar la unidad en el partido", pero Méndez aclara: "Unidad no quiere decir que haya unanimidad, tiene que haber un objetivo y un proyecto", porque asegura con tono irónico que a partir de las elecciones municipales se ha impuesto un "relato" : 'De los malos resultados son deudores los dirigentes de las comunidades autónomas y la ejecutiva federal, y Pedro Sánchez no tiene nada que ver", y dice que eso es "centrifugar responsabilidades".

"De los malos resultados son deudores los dirigentes de las comunidades autónomas y la ejecutiva federal y Pedro Sánchez no tiene nada que ver, eso es centrifugar responsabilidades".

Ante esta situación Cándido Méndez en el plató de televisión de Espejo Público realiza una petición:" El presidente del gobierno en su condiciones de secretario general del PSOE debía de hacer un acto de generosidad con el partido y renunciar a sus candidatura a la secretaria general en el próximo Congreso" .

"La manifestación de la vivienda donde participó gente del gobierno es una incoherencia como la copa de un pino"

Pero no se queda ahí, Méndez tiene tres razones. "Cuando estás en un gobierno de coalición, si tu subsumes el partido en el gobierno estás recortando grados de libertad al partido. La segunda razón es evidente, el presidente ha dicho que se ha sentido engañado por Ábalos, era el segundo de a bordo en la ejecutiva federal, eso le debe de llevar a la conclusión que es muy difícil ser secretario general y presidente del partido. Y la tercera; el otro día hubo una manifestación por la vivienda y el 'partido- gobierno' a través de algunos dirigentes se manifestaban contra el 'partido -gobierno' en relación con la problemática de la vivienda que afecta en un sector que mayoritariamente vota al PSOE, los jóvenes entre 18 y 25 años, es una incoherencia como la copa de un pino", sentencia.

La "falta de unidad" reflejada en el PSOE de Andalucía

Susana Díaz declaraba en el plató de Espejo Público: "La gente allí quiere recuperar la ilusión, la gente tiene ganas de volver a ganar unas elecciones, de volver al gobierno en Andalucía que no se resigna", a lo que Susanna Griso le preguntaba si se refería a que con Juan Espadas no hay ilusión. Díaz responde continuando con su argumento: "Es normal que haya alternativas"

Juan Espadas no tardó es reaccionar en la Cadena SER: "Si lo que pretende Susana Díaz es algún tipo de polémica lo tiene más sencillo en el Senado creo que estamos sentados muy cerca, solamente tiene que trasladarme si tiene otra opinión al respecto", porque la senadora insistía : "Me parece positivo que la gente no se resigne a perder y que tenga ganas de ganar la junta de Andalucía , volver al gobierno y que se quieran ilusionar".

Algo que no debió de sentar bien a Espadas que respondió así, haciéndole ver cual era su lugar: "No hay puesto de delegado o delegada reservado para nadie en ninguna provincia esos puestos son los q cada dirección elige en base a personas q están en la acción política y en la defensa de proyecto político y por tanto los que están alejados de esas primera línea o están dedicado a otro tipo de tarea pues directamente no son las personas elegidas para esta delegación" .

¿Qué tiene que hacer el PSOE para ganar en Andalucía de nuevo?