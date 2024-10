¿Qué nombres baraja Felipe González para sustituir a Pedro Sánchez? Cándido Méndez tiene la clave

Durante la entrevista que Susanna Griso ha hecho a Felipe González y Alfonso Guerra, en Espejo Público, les ha preguntado si ven en el PSOE actual candidatos para sustituir la secretaria general del partido que asume en la actualidad Pedro Sánchez. El expresidente del Gobierno, Felipe González ha confesado que: "hay quien dice que no hay nadie que pueda sustituir a Sánchez.

La política no resiste el vacío, podría no ser Sánchez. Podría no ser Sánchez y habría candidatos con envergadura para serlo en el partido”. Aunque González reconoce que no los hará públicos porque estarían “muertos” dentro del partido: “tengo en la cabeza varios nombres, pero si lo que sale de mi cabeza se conoce públicamente está muerto".

¿Se atreve Cándido Méndez a aventurar un futuro candidato?

El exsecretario general de UGT ha participado como contertulio en Espejo Público, un día después de la histórica entrevista a González y Guerra. Susanna Griso le ha preguntado si se atrevía a aventurar esos nombres de los que González: “el partido socialista hay muchos buenos candidatos ahora mismo. La tragedia sería que, en el PSOE, un partido con la historia que tiene no hubiera una alternativa a Sánchez. Eso sí que sería un fracaso del propio secretario general actual”, le ha contestado Cándido a Susanna Griso.

Felipe González se reunió con Juan Lobato antes de las elecciones del 23 de julio de 2023. ¿Significaría esto que Lobato es el candidato en el que piensa el expresidente? El exsecretario de UGT no ha querido mojarse al respecto: “en ese sentido yo sí me acojo a la quinta enmienda de precaución por lo que ha dicho. Lo mismo le matan”.