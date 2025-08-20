Tarta de almendra y albaricoques de Eva Arguiñano

Eva Arguiñano ha elaborado esta tarta de albaricoques de forma muy rápida y utilizando ingredientes sencillos y accesibles. Con una base de galleta crujiente y una textura suave y cremosa, esta tarta es un verdadero placer para los sentidos.

Un consejo si te animas a hacerla es que para que la mermelada se extienda bien puedes agregarle una cucharadita de agua y calentarla en el microondas durante 30 segundos.