Felipe González niega que su Gobierno pagara a Bárbara Rey a cambio de su silencio: "En mi caso no es verdad"

Susanna Griso ha entrevistado este jueves a los históricos dirigentes socialistas Felipe González y Alfonso Guerra. Ambos han hecho memoria desde sus inicios en el partido y han repasado los temas más comentados de la actualidad política.

En medio de la charla, Susanna Griso les ha preguntado por los audios de Bárbara Rey en sus charlas con el rey emérito don Juan Carlos I. Unos audios en los que ambos tratan algunos temas de la vida política de ese momento y en los que incluso se les llega a citar.

¿Vamos a estar perdiendo el tiempo en 'chismografía'?

Alfonso Guerra ha respondido diciendo que "ya hay programas de televisión que se dedican a este tipo de temas" y no ha querido aportar su opinión al respecto. Tras esos audios varias fuentes afirman que Bárbara Rey chantajeó al Estado para no hacer pública su relación con el Emérito y que el Gobierno socialista de Felipe González y el popular de José María Aznar pagaron religiosamente ese dinero solicitado por la artista.

El que fuera presidente del Gobierno Felipe González niega que él estuviera al tanto del pago. "En mi casi no es verdad", afirmaba. "Hay un huracán destruyendo el mundo, una guerra en Ucrania, un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder, una guerra en Oriente medio devastadora y... ¿nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo en chismografía, no yo desde luego?", respondía.

Los audios de Bárbara Rey charlando con el Emérito salen a la luz después de que una revista holandesa publicara fotos de ambos en las que se les veía compartiendo una comida en la casa de la artista en Madrid y que evidenciarían una relación íntima entre ambos.