¿Es Felipe González menos de izquierdas que antes? Susana Díaz y Cándido Méndez opinan

Cuando en una entrevista el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que Felipe González es “menos de izquierdas que antes”, se abre un debate. ¿Ha cambiado de ideología?

A la expresidenta andaluza, Susana Díaz, no le gusta ver a los presidentes que han sido de su partido “a la greña”. “No me gusta que los de Izquierda Unida o los de Podemos me digan a mi si soy más o menos de izquierdas”, asegura con vehemencia la colaboradora. Aún así, Díaz le intenta quitar hierro al asunto, diciendo que “ser de izquierdas es vivir con uno piensa”.

"Procuro comportarme como una persona de izquierdas"

La que fue líder de los socialistas andaluces defiende ser una persona de izquierdas, porque su niño “va a un cole público”, usa “sanidad pública” y en su día a día dice procurar comportarse “como una persona de izquierdas”.

Para Cándido Méndez, al que se cataloga como un buen amigo de Zapatero, reconoce que tiene una gran diferencia con el expresidente. Según el exsecretario general de la UGT, Zapatero “hace divisoria, le he oído hablar de izquierda o de derecha”. Méndez se defiende, diciendo que no participa “en ese análisis” y se muestra convencido que “todos los socialdemócratas son de izquierdas, pero no todos los de izquierdas son socialdemócratas”.

En su opinión, Felipe “es socialdemócrata con vocación de mayoría social”, y Zapatero “ya ha interiorizado que el partido debe formar parte de un bloque de izquierda”. Méndez critica que el Partido Socialista “no tiene por qué ostentar la mayoría social para poder gobernar con autonomía”. “Es la diferencia que tengo desde el afecto”, concluye.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.