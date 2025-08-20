“Menos mal que eras gafe”: El reproche de Jorge Fernández a Mónica

Mónica decía ser gafe, pero no lo ha demostrado en La ruleta de la suerte. La concursante del atril rojo se ha llevado ni más ni menos que 1.000 eurazos en un panel.

Jorge Fernández le ha comentado: “Yo te he dicho que no tenías pinta de gafe”. Como se nota que el presentador sabe de lo que habla.

¡Menos mal que eras gafe Mónica…! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!