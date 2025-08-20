Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 20 DE AGOSTO

“Menos mal que eras gafe”: El reproche de Jorge Fernández a Mónica

La concursante ha venido a jugar concienciada de ser gafe, pero se ha llevado una sorpresa al ganar 1.000 euros en un panel.

“Menos mal que eras gafe”: El reproche de Jorge Fernández a Mónica

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Mónica decía ser gafe, pero no lo ha demostrado en La ruleta de la suerte. La concursante del atril rojo se ha llevado ni más ni menos que 1.000 eurazos en un panel.

Jorge Fernández le ha comentado: “Yo te he dicho que no tenías pinta de gafe”. Como se nota que el presentador sabe de lo que habla.

¡Menos mal que eras gafe Mónica…! ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Menos mal que eras gafe”: El reproche de Jorge Fernández a Mónica

“Menos mal que eras gafe”: El reproche de Jorge Fernández a Mónica

Ignasi García sobre los peligros del aire con los incendios

Un neumólogo desvela en Espejo Público los riesgos de inhalar aire contaminado por el humo de los incendios

Colaboradores

Los colaboradores de Más Espejo opinan sobre la portada de Bertín Osborne: “Para mí es la portada del verano”

Tarta de almendra y albaricoques
Para 6 personas

Tarta de almendra y albaricoques de Eva Arguiñano

Solomillo de cerdo con salsa de queso azul
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora solomillo de cerdo con salsa de queso azul

Marlaska
Incendios

¿Ha puesto el Gobierno todos los recursos a disposición de las comunidades? Hablamos con el ministro del Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha atendido en directo al programa Espejo Público, unos minutos antes del Comité de Coordinación de Emergencias que preside de forma telemática el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carmen Chao
Incendios

El relato de una periodista de Antena 3 que se queda rodeada por las llamas: "Nos habíamos quedado encerrados"

Carmen Chao y Javier Cabrera vivieron momentos de tensión al quedar rodeados por las llamas.

Roberto López

Hablamos con el ganadero que vaticinó los incendios: "No hemos aprendido nada ni lo vamos a hacer"

Gonzalo Miró sobre Sánchez y los incendios

Gonzalo Miró, sobre la visita de Sánchez a las zonas afectadas por los incendios: "Es una cuestión casi más política que ejecutiva"

font

Luis Font, de Locomía, sobre el acercamiento con su hermano Xavier tras años distanciados: "Siempre me he intentado acercar a él"

Publicidad