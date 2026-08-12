“Confío en mí”: Óscar insiste hasta conseguir 1.325 euros y el ‘Supercomodín’

Este panel de la letra oculta de La ruleta de la suerte le ha salido redondo a Óscar. Gracias al gajo de ‘Verano 300’, el concursante se colocó enseguida con un gran marcador y también consiguió el comodín.

Lo único que se le ha resistido un poco más ha sido el panel, bueno, y la letra oculta, que además Óscar ha querido destapar a toda costa. “Vaya marcador tienes, Óscar”, se ha sorprendido Jorge Fernández cuando se ha dado cuenta de que el concursante ya superaba los 1.000 euros en su marcador.

Lo cierto es que Óscar ha tenido buena puntería para seguir sumando dinero, el único momento de tensión ha sido cuando ha caído en el ‘Pierde turno’ del gajo de ‘Vacaciones’, pero afortunadamente, Óscar tenía un plan b: el comodín que había conseguido anteriormente.

Finalmente, el concursante del atril rojo ha visto claro el panel, pero la letra oculta seguía sin aparecer y ha decidido pelear por ella. “Confío en mí”, ha asegurado confiando en sus buenas tiradas. Le ha costado dos intentos y hasta el propio presentador se ha puesto muy tenso con el gran riesgo que estaba corriendo, pero, al final, ha conseguido destaparla y se ha llevado un panel de 1.325 euros y el ‘Supercomodín’, ¡por supuesto! ¡Qué momentazo, revívelo en el vídeo!

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