"Esperaba que se me cayera la casa encima y me tragara la tierra ": Edgar, superviviente del terremoto de Colombia

El terremoto vivido el lunes en Colombia ha dejado miles de afectados en el país, siendo ya el más grande del siglo en el país. Entre ellos, Edgar, un español residente en la ciudad de Manizales que ha sobrevivido al seísmo, algo por lo que da las "gracias a Dios".

Según relata sobre el momento en el que la tierra tembló en Colombia, él se encontraba en casa con su hija Carlota. Ocurría en torno a las 7:35 de la madrugada. "Fueron tres minutos con mucho miedo, con mucho pánico", confiesa.

"Parece una pesadilla"

"Pensaba que se me caía la casa encima, mirando al techo pensando que se iba al suelo y que nos iba a tragar la tierra". De este modo, Edgar narra los momentos de angustia que vivió, en los que, a pesar del "miedo", trató de tranquilizar a su hija.

Sin embargo, asegura que su casa se encuentra en buen estado, pero que a 500 metros "hay edificios caídos y otros que toca derrumbar", ya que Manizales es una de las ciudades más afectadas por el seísmo. Describe la situación como "muy difícil, que parece un sueño, una pesadilla". "Aún no somos conscientes de lo que estamos viviendo".

Ayuda repartiendo comida desde sus restaurantes

Edgar, que tiene dos restaurantes, uno de ellos se encuentra en pleno proceso de remodelación, ya que acababa de pasar por un incendio. Sin embargo, dentro de la "situación muy dura" que describe, sigue agradeciendo no haber sufrido daños y explica que va a tratar de llevarlo de la mejor manera posible: "Ayudando a la gente". El español residente en Colombia, desde sus restaurantes, reparte comida a los afectados. De hecho, tras la entrevista, dice que se va a trabajar porque tiene que repartir alrededor de 200 comidas hoy.

"Es una situación muy dramática, muy aporreados estamos", remata Edgar, mientras recuerda a un amigo venezolano que le llamó para preguntarle cómo estaba y se remonta a unos meses atrás, cuando la situación fue a la inversa. "Es impresionante cómo cambia la vida", subraya.

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