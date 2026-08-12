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Mejores momentos | 12 de agosto

Jorge Fernández reivindica la presencia de los grupos de música en las fiestas de pueblo: “¡Maravilla!”

Un panel sobre festivales ha sido la excusa perfecta para que el presentador hable de cuánto le alegra que los grupos de música puedan trabajar mucho en verano.

Jorge Fernández reivindica la presencia de los grupos de música en las fiestas de pueblo: “¡Maravilla!”

Jorge Fernández reivindica la presencia de los grupos de música en las fiestas de pueblo: “¡Maravilla!”

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Marta Jorge
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Este panel que se ha encargado de resolver Judit ha dado que hablar en el plató de La ruleta de la suerte. El panel decía que ‘hay más festivales que grupos de música’ y Jorge Fernández no ha podido evitar dar su opinión al respecto.

“Para mí esto es maravilloso”, ha dicho el presentador apoyando el trabajo de los grupos de música. Además, ha opinado que unas fiestas de pueblo siempre están mejor amenizadas con una buena banda.

“Que los ayuntamientos se gasten la pasta en grupos de música para sus fiestas es lo mejor que puede pasar”, ha concluido Jorge Fernández. Joaquín Padilla, por su parte, no ha podido estar más de acuerdo: “No te puedo añadir ni una coma”, le ha dicho al presentador, que ha aprovechado para bromear diciendo que es la primera vez que no le pone una coma. Y tú, ¿también vas a un festival este verano? ¡Dale al play!

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