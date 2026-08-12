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Mejores momentos | 12 de agosto

“¡Ahí va la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

Óscar ha estado muy rápido en identificar la canción ‘Cuando zarpa el amor’ de Camela, y a Jorge Fernández le ha sorprendido mucho que haya sido el concursante más joven quien haya resuelto este panel.

“¡Aiba la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

“¡Ahí va la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

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Marta Jorge
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“¿Qué ven mis ojos?”, ha dicho Jorge Fernández ilusionado cuando ha visto que tocaba cantar un tema de Camela. Pero lo que más le ha sorprendido ha sido la rapidez de Óscar para resolver el panel, ¡solo ha necesitado dos letras!

“¡Ahí va la leche, chaval!”, ha exclamado impactado el presentador, que no esperaba que el concursante más joven fuese a conocer tan bien esta canción de 2004. Además, después de que Óscar resolviese, la banda de La ruleta de la suerte se ha lanzado con el temazo y todo el plató se ha animado muchísimo. ¡Vaya actuación!

Cuando han terminado de cantar, Jorge Fernández ha querido preguntarle al concursante del atril rojo cómo era que conocía tan bien el tema y Óscar ha sido sincero: “No te creas que controlo yo mucho de Camela”. Pero la verdad es que el concursante lo ha hecho de maravilla. ¡Qué suerte! No te pierdas la actuación en el vídeo.

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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“¡Aiba la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela
Mejores momentos | 12 de agosto

“¡Ahí va la leche, chaval!”: Jorge Fernández impresionado con la rapidez de Óscar para reconocer este temazo de Camela

Óscar ha estado muy rápido en identificar la canción ‘Cuando zarpa el amor’ de Camela, y a Jorge Fernández le ha sorprendido mucho que haya sido el concursante más joven quien haya resuelto este panel.

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